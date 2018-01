Produktionssektor erzielt starkes Umsatzplus

Der Umsatz ist in den ersten drei Quartalen 2017 um 7,4 Prozent gestiegen

Wien – Der produzierende Bereich in Österreich hat in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 2017 ein kräftiges Umsatzplus erzielt. Die Umsatzerlöse betrugen nach einem Dreivierteljahr 202,2 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2016, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte.

Mit Stand Ende September umfasste der Produktionssektor 65.330 Firmen mit insgesamt 956.130 Beschäftigten. Regional betrachtet wiesen die Betriebe des Produzierenden Bereichs in Wien (+13,3 Prozent) und Kärnten (+11,6 Prozent) die höchsten Produktionssteigerungen im Vergleich zur Vorjahresperiode auf. (APA, 2.1.2018)