Israel beschoss nach Raketenangriff Hamas-Ziel

Keine Verletzten

Jerusalem – Nach einem neuen Raketenangriff militanter Palästinenser im Gazastreifen hat Israels Luftwaffe erneut ein Ziel in dem Küstenstreifen beschossen. In der Nacht auf Dienstag sei eine militärische Einrichtung der dort herrschenden Hamas angegriffen worden, teilte die Armee mit. Am Montagabend war nach Polizeiangaben ein aus Gaza abgefeuertes Geschoss auf freiem Feld in Israel eingeschlagen.

Dabei wurde niemand verletzt. Seit der US-Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt vor fast einem Monat ist es wieder verstärkt zu Raketenangriffen aus dem Palästinensergebiet gekommen. (APA, 2.1.2017)