Last-Minute-Sieg für Liverpool

Reds fixieren Erfolg gegen Burnley erst in Nachspielzeit – Leicester City ohne Probleme mit Aufsteiger Huddersfield

Liverpool – Der FC Liverpool hat durch einen Last-Minute-Sieg am Neujahrstag den vierten Platz in der Premier League gefestigt. Die Reds setzten sich am 22. Spieltag beim FC Burnley mit 2:1 (0:0) durch, Klavan rettete mit seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit die drei Punkte. Sadio Mane traf zunächst zur Führung (61.) für die Elf von Jürgen Klopp, die Johann Berg Gudmundsson (87.) allerdings spät egalisierte.

Rekordzugang Virgil van Dijk kam bei Liverpool erneut nicht zum Einsatz. Für den Abwehrspieler, der für die Rekordsumme von rund 84 Millionen Euro verpflichtet worden war, fehlte noch die Spielgenehmigung.

Leicester City hatte mit Aufsteiger Huddersfield Town keine Probleme, gewann 3:0 (0:0). Bei den Foxes spielte Christian Fuchs durch, Aleksandar Dragovic kam ab der 28. Minute zum Einsatz. Den Auftakt des Neujahrskicks auf der Insel machten Brighton & Hove Albion und Bournemouth. Markus Suttner spielte beim 2:2 (1:1) auf Seiten Brightons durch.

Liverpool liegt mit nun 44 Punkten sicher auf Champions-League-Rang vier, Verfolger FC Arsenal (38) steht am Mittwoch gegen den zweitplatzierten FC Chelsea (45) damit unter Druck. An der Spitze steht souverän Manchester City (59), das am Dienstag gegen den FC Watford antritt. (sid, red, 1.1.2018)