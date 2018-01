Michael Matt Zweiter bei City-Event in Oslo

Shiffrin und Myhrer entschieden die Parallelbewerbe für sich – Hirscher und Schild im Viertelfinale out

Oslo – Michael Matt hat seinen zweiten Sieg im alpinen Ski-Weltcup der Herren knapp verpasst. Der Tiroler musste sich am Neujahrstag beim City Event in Oslo erst im großen Finale dem Schweden Andre Myhrer geschlagen geben. Marcel Hirscher scheiterte im Viertelfinale am Briten Dave Ryding und wurde Fünfter.

Bei den Frauen feierte Mikaela Shiffrin den 37. Weltcupsieg ihrer Karriere und baute den Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus. Die US-Amerikanerin setzte sich im Finale gegen die Schweizerin Wendy Holdener durch. Rang fünf gab es für Bernadette Schild, sie scheiterte an Frida Hansdotter (SWE). Katharina Truppe hatte gleich zum Auftakt keine Chance gegen Holdener und wurde Neunte. (APA, red, 1.1.2017)

City Event am Montag am Osloer Holmenkollen

Damen – Endstand: 1. Mikaela Shiffrin (USA) – 2. Wendy Holdener (SUI) – 3. Melanie Meillard (SUI) – 4. Frida Hansdotter (SWE) – 5. ex aequo Bernadette Schild (AUT), Lena Dürr (GER), Maren Skjöld (NOR), Petra Vlhova (SVK) – 9. ex aequo Katharina Truppe (AUT), Anna Swenn-Larsson (SWE), Denise Feierabend (SUI), Chiara Costazza (ITA), Irene Curtoni (ITA), Nina Haver-Löseth (NOR), Ana Bucik (SLO), Marina Wallner (GER)

Achtelfinale: Shiffrin s. Swenn Larsson (+0,49 Sek.), Dürr s. Feierabend (0,36), Schild s. Costazza (0,13), Hansdotter s. Curtoni (Ausfall), Holdener s. Truppe (0,45), Skjöld – Haver-Löseth (0,61), Meillard s. Bucik (0,17), Vlhova s. Wallner (Ausfall)

Viertelfinale: Shiffrin s. Dürr (0,34), Handotter s. Schild (disqualifiziert), Holdener s. Skjöld (Ausfall), Meillard s. Vlhova (0,01)

Halbfinale: Shiffrin s. Hansdotter (0,51), Holdener s. Meillard (0,59)

Um Platz drei: Meillard s. Hansdotter (0,10)

Finale: Shiffrin – Holdener (0,17)

Herren – Endstand: 1. Andre Myhrer (SWE) – 2. Michael Matt (AUT) – 3. Linus Straßer (GER) – 4. David Ryding (GBR) – 5. ex aequo Marcel Hirscher (AUT), Luca Aerni (SUI), Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Daniel Yule (SUI) – 9. ex aequo Kjetil Jansrud (NOR), Alexander Choroschilow (RUS), Stefano Gross (ITA), Alexis Pinturault (FRA), Manfred Mölgg (ITA), Mattias Hargin (SWE), Fritz Dopfer (GER), Henrik Kristoffersen (NOR)

Achtelfinale: Hirscher – Jansrud (+0,10), Ryding – Choroschilow (0,18), Aerni s. Gross (0,29), Matt s. Pinturault (0,24), Foss-Solevagg s. Mölgg (Ausfall), Myhrer s. Hargin (0,61), Yule – Dopfer (0,04), Straßer s. Kristoffersen (1,58)

Viertelfinale: Ryding s. Hirscher (0,09), Matt s. Aerni (0,09), Myhrer s. Foss-Solevaag (0,83), Straßer s. Yule (Ausfall)

Halbfinale: Matt s. Ryding (0,15), Myhrer s. Straßer (0,20)

Um Platz drei: Straßer s. Ryding (0,10)

Finale: Myhrer s. Matt (Ausfall)