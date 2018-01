Hacken im "Tatort": "Mord ex machina" top oder Flop?

foto: sr/manuela meyer

Sylvia Staude analysiert auf welt.de: "Auch diesmal fehlt es an Originalität, nicht zuletzt in den Dialogen. Auch diesmal wird nach einem Buch von Hendrik Hölzemann und David Ungureit unter dem Titel "Mord Ex Machina" keine überraschende Karte aufgedeckt, kein verblüffender Haken geschlagen. Stellbrink bekommt es mit einem selbstfahrenden Auto (und also mit unsympathischen Computerfuzzis wie Software-Entwicklern und Hackern) zu tun. Und während er ermittelt, sagt der Kommissar Sachen wie ,Scheiß Computer!' und lässt sich ,’ne ganz analoge Pinzette' geben. Dieses Witzchen muss dann reichen bis zu dem vom ,todsicheren Auto'.

Und wie sehen Sie den "Tatort"? Top oder Flop? (red, 1.1.2018)