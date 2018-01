"Ned amol ois a Hiniga mecht i do liegen bleiben"

köck/standard

Eine Stadt, die in internationalen Rankings regelmäßig auf Platz eins bei der Lebensqualität, aber auch bei der Unfreundlichkeit ihrer Bewohner landet, wirft Fragen auf. Colette M. Schmidt lebt seit Juli in Wien und berichtet in diesem Blog von ihrer Suche nach dem "Wiener Charme" und dem "goldenen Wiener Herz".