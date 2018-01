Leihvertrag mit Vorarlbergern aufgelöst

Altach – Stürmer Bernard Tekpetey kehrt vom österreichischen Fußball-Bundesligisten SCR Altach zu Schalke 04 zurück. Der Leihvertrag des 20-jährigen Ghanaers wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, gaben die Vorarlberger am Montag bekannt. Tekpetey war im Sommer von Schalke zu Altach gewechselt und hat in zwölf Spielen drei Tore erzielt. (APA, 1.1.2018)