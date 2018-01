Neujahrsbaby 2018 dürfte aus der Steiermark kommen

Julia erblickte um 0.01 Uhr in Leoben das Licht der Welt

Leoben – Das Neujahrsbaby 2018 dürfte wohl eine Steirerin werden: Julia kam um 0.01 Uhr im Krankenhaus Leoben zur Welt. Sie überholte damit haarscharf ihren Landsmann Florian, der um 0.02 Uhr im Landeskrankenhaus Weststeiermark in Deutschlandsberg das Licht der Welt erblickte. Der Bub ist das zweite Kind einer Familie aus Stainz, wiegt 3015 Gramm und misst 50 cm.

Die erste Vorarlbergerin des neuen Jahres, Emma aus Lustenau, kam wiederum gar nicht im Ländle zur Welt: Ihre Mutter wurde um 0.12 Uhr in der Klinik Innsbruck in Tirol per Kaiserschnitt entbunden. Tatsächlich aus Tirol, nämlich aus Absam, stammt hingegen die Familie von Leonie, die um 0.29 Uhr im Krankenhaus Hall in Tirol das Licht der Welt erblickte.

Auch im Land Salzburg waren in den ersten Stunden der Neujahrsnacht mehrere Geburten zu verzeichnen: Um 0.14 Uhr brachte eine Urlauberin aus der Region Würzburg in Deutschland im Tauernklinikum Zell am See überraschend ihr drittes Kind Veronika zur Welt. Um 1.23 Uhr wurde dann im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach der erste Salzburger des Jahres geboren: Emilio ist bereits das vierte Kind seiner Eltern, die in Eben im Pongau leben.

Nur wenige Minuten später erblickte auch die offenbar erste Niederösterreicherin des Jahres, Sophie aus Hollabrunn, das Licht der Welt: Das Mädchen, dessen Eltern ursprünglich aus der Mongolei stammen, wurde um 1.31 Uhr im Krankenhaus der Weinviertler Stadt geboren. (APA, 1.1.2018)