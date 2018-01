Silvesterabend: WhatsApp-Störungen behoben

Auch Österreich war davon betroffen – Vermutet wird eine hohe Serverbelastung

Die weltweiten Störungen des Messenger-Dienstes WhatsApp am Silvesterabend sind nach Angaben des Unternehmens behoben worden. "WhatsApp-Nutzer auf der ganzen Welt haben heute einen kurzen Ausfall erlebt, der jetzt behoben wurde", heißt es der Nachrichtenagentur Reuters zufolge in einer Aussendung am Sonntagabend. Auch Österreich war von der Störung betroffen.

Klagen

Wie zahlreiche Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntagabend beklagten, konnten sie Nachrichten weder empfangen noch versenden. Auch die Desktop-Version (web.whatsapp) konnte zeitweise nicht einmal geladen werden. Neben Österreich waren in Europa vor allem auch WhatsApp-Nutzer in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Italien von der Störung betroffen.

Der Grund für die Ausfälle ist noch nicht bekannt. Vermutet wird eine hohe Serverbelastung im Zusammenhang mit den Neujahrsgrüßen. (APA, 1.1.2018)