Journalisten leben in Mexiko am gefährlichsten

In Mexiko ist es besonders gefährlich für Journalisten: 13 Reporter und Medienschaffende wurden 2017 in dem lateinamerikanischen Land getötet

Brüssel (APA/dpa) – "In Mexiko Journalist zu sein, ähnelt eher einem Todesurteil als einem Beruf", sagte die Direktorin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Mexiko, Tania Reneaum, nach dem Mord an dem bekannten Journalisten Javier Valdez in der Drogenhochburg Sinaloa. Der Korrespondent der linksliberalen Tageszeitung "La Jornada" galt als Kenner von Mexikos Unterwelt.

Insgesamt 13 Reporter und Medienschaffende wurden 2017 in dem lateinamerikanischen Land getötet – so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt, wie die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) am Sonntag mitteilte.

Blutige Verteilungskämpfe

Nach Festnahmen und Tötungen von mächtigen Kartellbossen toben in den Verbrechersyndikaten blutige Verteilungskämpfe. Zudem mischen immer mehr kleine Banden in den illegalen Geschäften mit.

Das macht es auch für erfahrene Reporter schwerer, nicht zwischen die Fronten zu geraten. Aufgeklärt werden die Morde an den Journalisten nur sehr selten.

Weltweit leicht positiver Trend

Während in Mexiko die Zahl der getöteten Journalisten 2017 noch einmal gestiegen ist, ging sie weltweit zurück und war den Angaben zufolge so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im zu Ende gehenden Jahr seien 81 Reporter und Medienschaffende bei Mordanschlägen oder im Kreuzfeuer ums Leben gekommen, teilte die IFJ mit. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Dachverbands der nationalen Journalistenverbände noch 93 Journalisten getötet worden.

Grund für die gesunkene Gewalt gegen Journalisten ist nach Einschätzung der IFJ eine gewisse Beruhigung in einigen Konfliktgebieten. So habe es im Jemen den Großteil des Jahres eine Pattsituation zwischen verfeindeten Gruppen gegeben. Im Irak und in Syrien sei die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Defensive gewesen. Diese Entwicklungen hätten das Risiko für Journalisten etwas gesenkt, hieß es in dem IFJ-Bericht.

Weniger Opfer insgesamt, aber mehr Frauen betroffen

"Wir begrüßen die Tatsache, dass dieses Jahr das am wenigsten tödliche für Journalisten in einem Jahrzehnt war, aber es ist kein Anlass für Selbstgefälligkeit", sagte IFJ-Generalsekretär Anthony Bellanger. "In Syrien, Mexiko und Indien bewegen sich die Morde noch immer auf einem erschreckenden Niveau, mehr weibliche Journalisten wurden getötet, die Straflosigkeit bei den Taten liegt bei über 90 Prozent, Selbstzensur ist weit verbreitet, und mehr Journalisten sind in Haft als in den vergangenen Jahren."

Bei der Zahl der Morde folgten auf Mexiko die Konfliktregionen Afghanistan (11), Irak (11) und Syrien (10). Auch in Europa wurden fünf Journalisten getötet. "Auch wenn es einen Abwärtstrend gibt, ist das Gewaltniveau gegen Journalisten noch immer inakzeptabel hoch", sagte IFJ-Präsident Philippe Leruth. (APA, 31.12.2017)