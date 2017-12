ÖSV-Adler hüpften in Garmisch-Quali hinterher

Kraft als 17. bester Österreicher – Norweger Forfang vor Polen Kubacki und Hula top, Deutscher Freitag Vierter

Garmisch-Partenkirchen – Stefan Kraft hat sich am Sonntag in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nach einem 129-m-Flug mit dem 17. Platz begnügen müssen. Damit war der Ex-Tourneesieger dennoch bester Österreicher, Daniel Huber und Michael Hayböck folgten ex aequo erst auf dem 29. Platz.

Für ein Ausrufezeichen hat der Tagesbeste Johann Andre Forfang gesorgt. Der Norweger hat sich mit einem starken Flug auf 140,5 m die Prämie von 2000 Euro gesichert. Vor 11.000 Zuschauern und bei strahlendem Sonnenschein belegten der Oberstdorf-Dritte Dawid Kubacki und Stefan Hula (beide POL) die Ränge zwei und drei. Als Vierter reihte sich die große deutsche Hoffnung, Weltcup-Spitzenreiter Richard Freitag, ein.

Kamil Stoch (POL), der am Samstag den Tournee-Auftakt am Schattenberg gewonnen hatte, musste sich mit 131,5 m und Rang sechs begnügen. Für den Wettkampf nicht qualifizieren konnten sich die Routiniers Noriaki Kasai (JPN) und Simon Ammann (SUI). Das Neujahrsspringen steigt am Montag (14.00 Uhr/ORF eins, ZDF und Eurosport). (sid, APA, red, 31.12.2017)

Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen vom Sonntag:

1. Johann Andre Forfang (NOR) 143,8 (140,5) – 2. Dawid Kubacki (POL) 136,2 (135,5) – 3. Stefan Hula (POL) 135,8 (135,5) – 4. Richard Freitag (GER) 134,8 (135) – 5. Junshiro Kobayashi (JPN) 134,4 (136) – 6. Kamil Stoch (POL) 132,5 (131,5). Weiter: 15. Andreas Wellinger (GER) 125,4 (130,5) – 17. Stefan Kraft 124,6 (129) – 29. Michael Hayböck 112,5 (124,5) und Daniel Huber 112,5 (125) – 32. Gregor Schlierenzauer 112,0 (124,5) – 35. Manuel Fettner 111,2 (122,5) – 36. Clemens Aigner (alle AUT) 111,1 (124,5)

Die wichtigsten K.o.-Duelle:

Forfang – Jonathan Learoyd (FRA)

Kubacki – Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Freitag – Alex Insam (ITA)

Stoch – Andreas Wank (GER)

Wellinger – Aigner

Fettner – Timi Zajc (SLO)

Kraft – Ziga Jelar (SLO)

Schlierenzauer – Maciej Kot (POL)

Hayböck – Tilen Bartol (SLO)

Huber – Ryoyu Kobayashi (JPN)