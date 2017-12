Crystal Palace stoppt ManCity

Just der Nachzügler beendet die stolze Siegesserie des Guardiola-Teams – Citizens in Tabelle weiterhin komfortabel voran

Die Siegesserie des souveränen Tabellenführers Manchester City in der englischen Premier League ist gestoppt. Das Team von Startrainer Pep Guardiola musste sich nach 18 Erfolgen nacheinander im letzten Spiel des Jahres bei Nachzügler Crystal Palace mit einem 0:0 begnügen und hatte dabei Glück, dass Torwart Ederson in der ersten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Luka Milivojevic parieren konnte.

14 Punkte

Der Vorsprung von ManCity auf den zweitplatzierten Titelverteidiger FC Chelsea beträgt trotz des Rückschlags dennoch stolze 14 Punkte. Mit einem weiteren Dreier hätte Pep Guardiola seinen eigenen Rekord von 19 Siegen in Folge eingestellt, den er in der Saison 2013/14 mit Bayern München erzielt hatte.

Die Citizens kamen in der ersten Halbzeit nicht in den gewohnten Schwung. Die Londoner Gastgeber störten mit frühem Pressing und agierten aus einer sicheren Abwehr heraus. ManCity hatte kaum einmal die Möglichkeit zu einem schnellen Gegenzug, auch Leroy Sane blieb gegen Timothy Fosu-Mensah blass. Zudem verlor man Kevin de Bruyne, der kurz vor Schluss verletzt vom Platz getragen wurde.

Pfosten

Pech hatten die Gäste in der 28. Minute bei einem Pfostenschuss von Kun Aguero, der nach gut 20 Minuten für den am Knie verletzten Gabriel Jesus ins Spiel gekommen war. In der zweiten Halbzeit erhöhte Manchester zwar den Druck, doch Crystal Palace verdiente sich den Punkt mit seinem aufopferungsvollen Kampf. (sid, 31.12.2017)