Tour de Ski: Cologna pirscht sich an Ustjugow ran

Schweizer mit Erfolg über 15 km klassisch gesamt nur noch knapp hinter dem Russen – Stadlober 23.

Lenzerheide – Dario Cologna hat auf der zweiten Etappe der Tour de Ski der Langläufer in Lenzerheide seinen 22. Weltcupsieg gefeiert. Der 31-jährige Schweizer verwies den Kasachen Alexej Poltoranin über 15 km im klassischen Stil um 0,6 Sekunden auf Platz zwei, Dritter wurde mit 13,1 Rückstand der Norweger Martin Johnsrud Sundby. Bester Österreicher war Dominik Baldauf als 54. (2:35,9).

Sergej Ustjugow hat die Gesamtführung knapp aber doch behauptet. Der Russe ließ nach dem Sieg im Sprint zum Auftakt Platz zehn am Sonntag folgen und liegt nun nur noch 1,6 Sekunden vor Cologna.

Stadlober auf Rang 23

Nach Platz 51 im Skating-Sprint ist Teresa Stadlober im 10-km-Klassikrennen über Rang 23 nicht hinausgekommen. Österreichs aktuell beste Langläuferin, die einen Sturz verzeichnete, hatte 1:42,3 Minuten Rückstand auf die norwegische Siegerin Ingvild Flugstad Östberg, die sich 25,7 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng und 42,2 vor Sadie Bjornsen aus den USA durchsetzte.

Nach gefrierendem Regen in der Nacht war die Spur glatt, Stadlober erlitt bei einem Sturz Schürfwunden am Unterarm: "Gleich zu Beginn des Rennens hatte ich in einer scharfen Kurve bei hoher Geschwindigkeit einen Sturz. Es ist so schnell gegangen, dass ich nichts machen konnte", sagte Stadlober. "Es waren heute nicht meine Verhältnisse. Die Abfahren waren extrem glatt und eisig."

Danach sei sie nicht wirklich ins Laufen gekommen und vor allem bergab ließ sie viel Zeit liegen. "Die Tour hat erst begonnen und ich muss wie in den letzten Jahren die Aufholjagd von weit hinten starten."

Flugstad Östberg geht als Tour-de-Ski-Spitzenreiterin ins neue Jahr. Stadlober hat nach nun zwei von sieben Stationen als 29. bereits 2:39,2 Rückstand. Am Neujahrstag steht die Skating-Verfolgung auf dem Programm. (APA, 31.12.2017)

Tour de Ski in Lenzerheide vom Sonntag:

Herren, 15 km klassisch: 1. Dario Cologna (SUI) 35:29,5 Min. – 2. Alexej Poltoranin (KAZ) 0,6 Sek. – 3. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +13,1 – 4. Alexander Bolschunow (RUS) 14,0 – 5. Alexej Tscherwotkin (RUS) +16,2 – 6. Hans Christer Holund (NOR) +21,2 – 10. Sergej Ustjugow (RUS) 37,1. Weiter: 54. Dominik Baldauf (AUT) 2:35,9 – 68. Bernhard Tritscher (AUT) 2:55,4 – 73. Luis Stadlober (AUT) 3:22,8

Tour-de-Ski-Gesamtwertung, Stand nach 2 von 7 Bewerben: 1. Sergej Ustjugow (RUS) 38:05,0 Min. – 2. Cologna +1,6 – 3. Bolschunow 12,7. Weiter: 51. Baldauf 2:54,8 – 68. Tritscher 3:26,2 – 74. Stadlober 3:54,3

Weltcup-Gesamtwertung (12/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 752 Punkte – 2. Bolschunow 470 – 3. Ustjugow 458 – 4. Maurice Manificat (FRA) 437 – 5. Johnsrud Sundby 417. Weiter: 62. Max Hauke (AUT) 23 – 69. Baldauf 18 – 88. Tritscher 7

Damen, 10 km klassisch: 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 26:59,4 Min. – 2. Heidi Weng (NOR) 25,7 Sek. – 3. Sadie Bjornsen (USA) 42,2 – 4. Kerttu Niskanen (FIN) 48,9 – 5. Anna Haag (SWE) 52,6 – 6. Nicole Fessel (GER) +58,2. Weiter: 23. Teresa Stadlober (AUT) 1:42,3 – 50. Lisa Unterweger (AUT) 2:45,4 – 61. Anna Roswitha Seebacher (AUT) 4:08,3

Tour-de-Ski-Gesamtwertung, Stand nach 2 von 7 Bewerben: 1. Östberg 29:45,5 – 2. Weng 32,8 – 3. Jessica Diggins (USA) 1:04,9. Weiter: 29. Stadlober 2:39,2 – 47. Unterweger 3:38,9 – 61. Seebacher 5:12,2

Weltcup-Gesamtwertung (12/31): 1. Charlotte Kalla (SWE) 610 Punkte – 2. Östberg 590 – 3. Weng 584 – 4. Marit Björgen (NOR) 493 – 5. Ragnhild Haga (NOR) 480. Weiter: 10. Stadlober 314