Internetsperre vor Protesten im Kongo

Katholische Bürgerrechtler rufen Demonstrationen gegen Präsident Kabila auf – Polizei setzt Tränengas ein

Goma – Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo hat vor geplanten Protesten gegen Präsident Joseph Kabila eine landesweite Sperre des Internets und der SMS-Dienste verfügt. Das geschehe aus Gründen der nationalen Sicherheit, sagte Telekommunikationsminister Emery Okundji am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Für Sonntag haben katholische Bürgerrechtler zu Demonstrationen gegen Kabila aufgerufen. Bei ähnlichen Protesten im vergangenen Jahr waren Dutzende Demonstranten durch die Sicherheitskräfte getötet worden.

Tränengas in Kirche

Die kongolesische Polizei hat Gottesdienstbesucher mit Tränengas auseinander getrieben und Schüsse in die Luft abgegeben, nachdem die katholische Kirche des Landes zu friedlichen Protesten gegen Präsident Joseph Kabila aufgerufen hatte.

Ein Gottesdienstbesucher der Kirche in der Hauptstadt Kinshasa sagte der Nachrichtenagentur AFP, Polizisten und Soldaten seien am Sonntag in der Früh während der Messe in die Kirche eingedrungen und hätten Tränengas verschossen. Die katholische Kirche hatte für Sonntag zu einem Marsch durch Kinshasa aufgerufen, um an den Jahrestag der Unterzeichnung eines Abkommens zu erinnern, das für 2017 die Wahl eines Nachfolgers für Kabila vorsah. Die gesamte Opposition schloss sich dem Aufruf an, die Behörden haben den Protestmarsch verboten.

Straßensperren eingerichtet

Auch in einer Kathedrale im Stadtteil Lingwala setzte die Polizei am Sonntag in der Früh Tränengas ein, als Oppositionsführer Felix Tshisekedi dort eintraf, wie AFP-Reporter berichteten. Bereits in der Nacht war vor den Kirchen der Stadt Polizei und Armee aufmarschiert, Straßensperren wurden eingerichtet. Das Internet wurde "aus Gründen der staatlichen Sicherheit" abgeschaltet.

Kabilas Amtszeit lief eigentlich im Dezember 2016 aus. Eine Übereinkunft mit der Opposition sah vor, dass er trotzdem bis zu Neuwahlen in diesem Jahr an der Macht bleiben könne. Allerdings wurden diese später von der Wahlkommission auf den 23. Dezember 2018 verschoben. (APA, Reuters, 31.12.2017)