Hugo Portisch soll Ehrenbürger Wiens werden

Der Stadtsenat habe die Ernennung Mitte Dezember beschlossen, verrät Portisch in einem Interview

Wien – Hugo Portisch soll Ehrenbürger der Stadt Wien werden, dies habe der Stadtsenat in seiner Sitzung am 12. Dezember beschlossen, berichtet der "Kurier" – dessen Chefredakteur Portisch früher war – in der Sonntagsausgabe.

Im Interview mit der Zeitung erklärt Portisch, dass ihm dies in einem Brief von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) mitgeteilt wurde. "Es war mir stets eine Ehre, in Wien zu leben", so Portisch. (APA, 30.12.2017)