Russe Ustjugow gewann Tour-Sprint

Baldauf punktete als 18. und war trotz bester Saisonplatzierung nicht zufrieden – Erster Weltcupsieg für Schweizerin Van der Graaff

Lenzerheide – Für Tour-de-Ski-Vorjahressieger Sergej Ustjugow hat das Unternehmen erfolgreiche Titelverteidigung perfekt begonnen. Der Russe gewann am Samstag den 1,5 Kilometer langen Langlauf-Skating-Sprint in Lenzerheide vor dem Italiener Federico Pellegrino (+1,00 Sekunden) und dem Franzosen Lucas Chanavat (2,76). Dominik Baldauf sammelte als einziger ÖSV-Akteur dank Rang 18 wertvolle 13 Weltcup-Punkte.

Trotz bestem Saisonergebnis trauerte der 25-jährige Vorarlberger einem besseren Abschneiden nach. "Das Viertelfinale lief zu Beginn sehr gut für mich. Am letzten Berg wurde ich leider von einem Konkurrenten ausgebremst. Ich hatte einen richtigen Steher, den ich bis ins Ziel nicht mehr gutmachen konnte. Schade, heute wäre sicher mehr drinnen gewesen", schilderte Baldauf, der die Qualifikation als 13. souverän gemeistert hatte.

Bernhard Tritscher schrammte als 34. knapp am Viertelfinale vorbei, Luis Stadlober wurde 39. Für die ÖSV-Damen gab es schlechtere Platzierungen. Für Lisa Unterweger (41.), Teresa Stadlober (51.), Österreichs größte Hoffnung auf einen Tour-Spitzenplatz, und Anna Seebacher (68.) blieb der Hauptbewerb unerreicht.

Die Schweizerin Laurien van der Graaff durfte sich überraschend über ihren ersten Weltcupsieg freuen. Die 30-Jährige triumphierte vor Heimpublikum vor der US-Amerikanerin Sophie Caldwell (+1,42) und der norwegischen Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla (1,86). Es war der erst zweite Weltcup-Sieg einer Schweizer Langläuferin in der Geschichte nach Evi Kratzer, die 1987 in Calgary über 10 Kilometer klassisch gewonnen hatte.

Die zwölfte Auflage der Tour wird am Silvestertag mit den Klassik-Rennen über 10 (Damen) bzw. 15 Kilometer (Herren) fortgesetzt. (APA, 30.12.2017)

Tour de Ski in Lenzerheide – Skating-Sprint:

Herren: 1. Sergej Ustjugow (RUS) 2:57,28 Minuten – 2. Federico Pellegrino (ITA) +1,00 Sekunden – 3. Lucas Chanavat (FRA) 2,76. Weiter: 18. Dominik Baldauf (AUT/im Viertelfinale out) – 34. Bernhard Tritscher (AUT) – 39. Luis Stadlober (AUT/beide in der Qualifikation out)

Tour-de-Ski-Stand (nach 1 von 7 Bewerben): 1. Ustjugow 1:58,4 Min. – 2. Pellegrino +7,1 Sek. – 3. Chanavat 13,2. Weiter: 17. Baldauf 56,0 – 34. Tritscher 1:07,9 Min – 39. Stadlober 1:08,6

Weltcup-Stand (nach 11 von 31 Bewerben): 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 752 Punkte – 2. Ustjugow 432 – 3. Alexander Bolschunow (RUS) 430. Weiter: 62. Max Hauke (AUT) 23 – 68. Baldauf 18 – 84. Tritscher 7

Damen: 1. Laurien van der Graaff (SUI) 3:25,80 – 2. Sophie Caldwell (USA) +1,42 – 3. Maiken Caspersen Falla (NOR) 1,86. Weiter: 41. Lisa Unterweger (AUT) – 51. Teresa Stadlober (AUT) – 68. Anna Seebacher (AUT/alle in der Qualifikation out)

Tour-de-Ski-Stand (nach 1 von 7 Bewerben): 1. Van der Graaff 2:31,9 – 2. Caldwell +5,6 – 3. Falla 12,7. Weiter: 41. Unterweger 1:07,7 – 51. Stadlober 1:11,1 – 68. Seebacher 1:18,1

Weltcup-Stand (nach 11 von 31 Bewerben): 1. Charlotte Kalla (SWE) 610 – 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 540 – 3. Heid Weng (NOR) 538. Weiter: 10. Stadlober 306