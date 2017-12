1:0-Sieg: Napoli bleibt auf Kurs

Süditaliener mit Sieg in Crotone Halbzeit-Meister

Crotone – Der SSC Napoli ist Halbzeit-Meister in der italienischen Fußball-Liga. Die Mannschaft aus Neapel feierte am Freitagabend einen 1:0-Sieg bei Crotone und baute die Tabellenführung in der Serie A nach dem Auftaktspiel der 19. Runde auf vier Punkte aus. Zum Matchwinner avancierte der 30-jährige Marek Hamsik mit seinem 117. Pflichtspieltreffer für die Gäste in der 17. Minute. Der Slowake hatte vor Weihnachten Diego Maradona als Rekordtorschützen der Neapolitaner abgelöst.

Crotone rutschte durch die Niederlage auf Abstiegsplatz 18 ab. Für Napoli war es der dritte Ligasieg in Folge, inklusive Cup-Achtelfinale verließ man viermal nacheinander als Sieger den Platz. Verfolger und Titelverteidiger Juventus Turin ist erst am Samstag bei Hellas Verona im Einsatz. (APA, 30.12.2017)