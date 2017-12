Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

41-Jähriger erlag in KH Verletzungen

Kirchbichl – Ein 41-Jähriger ist Freitagabend in Kirchbichl im Bezirk Kufstein von einem Auto frontal erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann, der schwere Kopfverletzungen erlitt, wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert, berichtete die Polizei. Dort erlag er in der Nacht auf Samstag seinen Verletzungen.

Der 41-Jährige war gegen 19.00 Uhr auf der Wörglerstraße zu Fuß unterwegs. Dabei erfasste ihn der entgegenkommende Pkw, gelenkt von einem 78-Jährigen. Der 78-Jährige hatte den Fußgänger laut Polizei übersehen. (APA, 30.12.2017)