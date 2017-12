Freitag dominiert Oberstdorf-Quali, Kraft Dritter

Der deutsche Weltcupführende zeigte auch in der Quali von Oberstdorf seine Form. Alle sechs Österreicher für Tournee-Auftaktbewerb qualifiziert

Oberstdorf – Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den Tournee-Auftaktbewerb in Oberstdorf als bester Österreicher den dritten Rang belegt. Nach einem Sprung auf 132,5 Meter hatte der Doppel-Weltmeister vor 14.000 Zuschauern 6,2 Punkte Rückstand auf den Deutschen Richard Freitag (130,5 m) und 0,2 auf den Japaner Junshiro Kobayashi (133 m).

Alle sechs Österreicher sind im Bewerb am Samstag (16.30 Uhr/live ORF eins) dabei. Michael Hayböck kam in der bei wechselnden Bedingungen ausgetragenen Qualifikation mit 130 Metern auf den 13. Platz, unmittelbar vor dem deutschen Mitfavoriten Andreas Wellinger (120,5). (APA, 29.12.2017)