TV- und Radiotipps für Neujahr

Neujahrskonzert, Simpsons-Film, Dinosaurieraction und Dance-Battles

11.15 MUSIK

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker Auch dieses Neujahr darf das weltberühmte Orchester nicht ausschlafen. Zu Silvester früh ins Bett musste auch der italienische Maestro Riccardo Muti, der die Philharmoniker 2018 schon zum fünften Mal zu Jahresbeginn dirigiert. Neu im Programm sind etwa der Myrtenblüten-Walzer von Johann Strauß und die Stefanie-Gavotte von Alphonse Czibulka. Die Balletteinlagen des Wiener Staatsballetts werden ergänzt durch Zuspielungen, die an Jubiläen im neuen Jahr erinnern, zum Beispiel das 300-jährige Bestehen der Porzellanmanufaktur im Wiener Augarten oder das 650-jährige der Nationalbibliothek. Regie führt Henning Kasten. In der Pause (11.50 Uhr): eine Hommage an die Wiener Moderne von Georg Riha. Ausgewählte Ensembles der Wiener Philharmoniker spielen dafür an historischen Wiener Orten, die an das Schaffen von Otto Wagner, Gustav Klimt, Egon Schiele und Koloman Moser erinnern.

Bis 13.45, ORF 2

14.40 ZEICHENTRICK

Die Simpsons – Der Film (USA 2007, David Silverman) 18 Jahre nach dem Start der erfolgreichsten Zeichentrickserie der Welt wanderten Matt Groenings gelbe Figuren auf die Kinoleinwand. Familienvater Homer bringt Springfield mit einer Mischung aus Verantwortungslosigkeit und Tollpatschigkeit an den Rand des Abgrunds. 83 Minuten, die sich dank eines tollen Drehbuchs, der gelungenen Regie und liebevoll eingeflochtener Gags anfühlen wie 23.

Bis 16.20, ProSieben

17.40 TIERGARTEN

Wir kaufen einen Zoo (We Bought a Zoo, USA 2011, Cameron Crowe) Benjamin Mee (Matt Damon) sucht ein neues Heim für sich und seine Kinder. Zum Glück ist gerade ein baufälliger Zoo frei. Gegen die Auflage, die Tiere zu versorgen, kauft er das Gelände. Allein kann er die Arbeit allerdings nicht bewältigen, deshalb geht ihm Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson) zur Hand. Aber hey, Matt Damon: Warum drehst du keine Filme über Männer, die keinen Zoo kaufen?

Bis 20.15, ATV

20.15 RIESENECHSEN

Jurassic World (USA 2015, Colin Trevorrow) 22 Jahre, nachdem der Jurassic Park nicht ganz komplikationslos eingestellt wurde, haben die Menschen noch immer nicht verstanden, dass Dinosaurierwiederbelebung einfach keine so gute Idee ist. Schon gar nicht, wenn man mittels Genmanipulation einen blutrünstigen Superdino züchtet. Chris Pratt soll es ausbügeln, muss aber feststellen, dass seine dressierten Kuschelvelociraptoren ihm nicht bedingungslos gehorchen.

Bis 22.10, ORF 1

20.15 ABENTEUER

Sechs Tage, Sieben Nächte (Six Days, Seven Nights, USA 1998, Ivan Reitman) Anne Heche unternimmt einen Ausflug mit ihrem Verlobten in die Südsee, stürzt jedoch mit der Maschine ab und in die Arme Harrison Fords. Das bedeutet nicht nur in sieben Nächten eine Überlebensfrage.

Bis 22.20, ATV

20.15 JAZZHANDS

West Side Story (USA 1961, Robert Wise / Jerome Robbins) Zwei Jugendbanden rivalisieren in einem New Yorker Elendsviertel – die Jets und die Sharks. Tony (Richard Beymer) lässt sich von Riff (Russ Tamblyn), dem Anführer der Jets, überreden, zu einer Tanzveranstaltung zu kommen, bei der auch die Sharks erwartet werden. Dance-Battle! Natalie Woods, unvergessen als "Maria, Maria, Maria, Maria!".

Bis 22.40, Arte

20.15 ALLDRAMA

Moon – Die dunkle Seite des Mondes (GB 2009, Duncan Jones) Um den Energiebedarf der Erde zu decken, wurde eine Mondbasis errichtet, die nur vom Astronauten Sam Bell (Sam Rockwell) betreut wird. Wie ein Gestrandeter im All ist er auf sich allein gestellt und pflegt lediglich Kontakt zu einer künstlichen Intelligenz. Seine psychische Verfassung ist labil, und er beginnt zu halluzinieren. Spannender Science-Fiction-Streifen mit Sam Rockwell in einer Mehrfachrolle.

Bis 21.45, One

20.15 OHRWURM

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Bill Murray, Dan Aykroyd und Harodl Ramis auf Geisterjagd. Kult.

Bis 22.15, Vox

22.10 HITCHCOCK

Bei Anruf: Mord (Dial M for Murder, USA 1954, Alfred Hitchcock) Ein abgehalfterter Exsportler will seine Frau ermorden lassen. Der Mörder hat gegen die scherenschwingende Grace Kelly jedoch das Nachsehen. Der neue Plan: Seine Frau soll als Mörderin gehenkt werden. Ein Klassiker ohne Ablaufdatum.

Bis 0.30, Kabel eins

22.15 GERICHT

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Adaption des Theaterstücks von Agatha Christie: Der junge Leonard Vole (Tyron Powell) ist des Mordes angeklagt und lässt sich vor Gericht von Anwalt Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) verteidigen. Da meldet sich seine Frau Christine (Marlene Dietrich) als Zeugin der Anklage.

Bis 0.05, 3sat