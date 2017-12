Manchester City zum Jahreswechsel auf Rekordjagd

20. Sieg in Folge wäre Bestmarke in Top-5-Ligen

London – Die englische Fußball-Premier-League zelebriert den Jahreswechsel mit einem Monsterprogramm: Zwischen Samstag und Donnerstag geht in der 21. und 22. Runde zumindest ein Spiel pro Tag über die Bühne. Manchester City geht dabei weiter auf Rekordjagd: Gelingen dem Leader am Sonntag bei Crystal Palace bzw. am Dienstag gegen Watford die Siege 19 und 20 in Folge, würde man Bayern München überholen.

Deutschlands Meister hält derzeit noch mit 19 Siegen en suite aus der Saison 2013/14 den diesbezüglichen Rekord in Europas Top-5-Ligen (Deutschland, Spanien, England, Italien, Frankreich). Zugleich könnte die Truppe von Josep Guardiola den ohnehin schon respektablen Vorsprung von 15 Punkten auf Lokalrivale United weiter ausbauen. Der erste Verfolger trifft auf Southampton und Everton. Auf einen echten Schlager muss man bis Mittwoch warten, wenn Chelsea bei Arsenal gastiert. Zuvor bekommen es die "Blues", die nur einen Punkt hinter United lauern, mit Stoke zu tun. (APA, 29.12.2017)