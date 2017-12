TV- und Radiotipps für Samstag, 30. Dezember

Katharina Straßer und Erni Mangold beten in einer neuen Stadtkomödie zum "Herrgott für Anfänger", "Die tausend Frauen des Pharao", "Gomorrha", "The King's Speech"

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Kritik am Sachwalter: Was ändert sich, wenn am 1. Juli 2018 das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft tritt? 2) Der Supermarkt als Nachbar: Herr G. hat sich an den Bürgeranwalt gewandt, weil er wegen eines neugebauten Supermarkts nicht mehr zu seinem Betrieb zufahren kann. Bis 18.20, ORF 2

20.15 ZWISCHEN DEN KULTUREN

Herrgott für Anfänger (Ö 2017, Sascha Bigler) Der zweite Teil der Reihe Stadtkomödie im ORF führt nach Wien. Taxifahrer Musa (Deniz Cooper) steckt im Dilemma: Soll er, der mit Religion wenig am Hut hat, für den Vater seiner Geliebten Aisha (Zeynep Bozbay) den strenggläubigen Moslem geben oder zum Christentum konvertieren? Nur unter dieser Bedingung könnte er jenes Heurigenlokal führen, das ihm eine Stammkundin (Erni Mangold) vererbt hat – jedenfalls wenn da nicht die langjährige Wirtin Miri (Katharina Straßer) wäre, die sich als rechtmäßige Erbin des Lokals am Weinberg betrachtet. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Die 1000 Frauen des Pharao Im Jahr 2011 machte ein Archäologenteam der Universität Basel in Luxor eine spektakuläre Entdeckung: In zwei Gräbern fand sich eine größere Zahl von Mumien, als bis dahin im Tal der Könige entdeckt worden waren. Angenommen wird, dass es sich bei den 90 Toten um Frauen aus dem Harem Amenhoteps III. handelt – was völlig neue Erkenntnisse über diesen Großvater Tutanchamuns bedeuten könnte. Bis 21.50, Arte

20.15 BIOPIC

Aviator (USA 2004, Martin Scorsese) Der US-amerikanische Milliardär Howard Hughes (1905-1976) ließ nichts anbrennen. Er war ein Lebemann, entwickelte Flugzeuge, war Testpilot. Dann wird er in einen Politskandal verstrickt, entwickelt einen Verfolgungswahn. Leonardo DiCaprio und Cate Blanchett spielen die Hauptrollen in Scorseses Epos. Bis 23.35, RTL 2

20.15 SCIENCE-FICTION-PARODIE

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (D 2004, Michael Herbig) Das vertrottelte Team Käpt'n Kork, Mr. Spuck und Schrotty muss anno 2304 die Welt vor den Marsianern retten. Irrwitzige Scifi-Parodie auf Star Wars und Star Trek. Bis 22.00, ProSieben

22.00 AGENTENTHRILLER

James Bond: Casino Royale (GB/USA/D/ CZ 2006, Martin Campbell) Daniel Craigs erster Auftritt als Machoagent 007 in der Neuverfilmung des ersten Bond-Romans. Als die Frau neben Bond findet sich Eva Green wieder, während Craig versucht, Mads Mikkelsens Glücksspiel für den bösen Zweck zu verhindern. Bis 0.20, ZDF

22.25 GEHEIMCODE

Das Mercury-Puzzle (USA 1998, Harold Becker) Der neunjährige Simon (sehr überzeugend gespielt von Miko Hughes) knackt per Zufall den militärischen Geheimcode Mercury der Vereinigten Staaten: Beim Kreuzworträtseln in einem Magazin erkennt der autistische Bub die versteckte Botschaft. Routiniert inszenierter Thriller mit Bruce Willis. Bis 0.05, ZDF neo

23.05 MAFIA-DRAMA

Gomorrha – Reise in das Reich der Camorra (I/F 2008, Matteo Garrone) Der Macht der Camorra kann sich keiner entziehen. Auch nicht der zwölfjährige Totó, der auf eine Karriere als Gangster hofft. Er soll helfen, die Mutter seines besten Freundes zu ermorden – und ein Albtraum beginnt. Mafia-Buchhalter Don Ciro gerät zwischen die Fronten, ebenso Schneidermeister Pasquale, der versucht, der Ausbeutung durch die Camorra zu entgehen, indem er sich mit der chinesischen Billigkonkurrenz einlässt. Preisgekrönte Verfilmung des 2006 erschienenen Romans von Roberto Saviano. Bis 1.15, One

23.25 FILMBIOGRAFIE

Freedom: George Michael Kurz vor Weihnachten 2016 starb der britische Musiker und Musikproduzent, dem die Welt Popsongs wie Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go-Go und Last Christmas verdankt. Bis zu seinem unerwarteten Tod arbeitete George Michael an einer Filmbiografie über sich selbst, die mittels dokumentarischer Materialien aus dem Privatarchiv überraschende Blicke auf sein Leben und Schaffen ermöglicht. Bis 0.55, Arte

23.50 STOTTERNDER HERRSCHER

The King's Speech – Die Rede des Königs (GB/USA/AUS 2010, Tom Hooper) König George VI. soll eine Rede gegen Adolf Hitler und an die Nation halten, muss dazu allerdings sein Leiden, das Stottern, in den Griff bekommen. Unterstützt wird er von seinem unkonventionellen Sprachtherapeuten Lionel Logue (Geoffrey Rush). Colin Firth wurde für seine Darstellung George VI. mit einem Oscar ausgezeichnet. Bis 1.40, ARD

0.45 WESTERN

Meuterei am Schlangenfluss (Bend of the River, USA 1952, Anthony Mann) Ein ehemaliger Bandit bringt unter vielen Gefahren einen Lebensmitteltransport in ein vom Hunger bedrohtes Siedlergebiet. Einer der großartigen, wuchtig farbigen Western Anthony Manns, ein Film über das Gewicht der Vergangenheit, das Widerspiel von Gut und Böse, die Moral der Grenze – und noch dazu mit Bombenbesetzung: James Stewart, Rock Hudson, Arthur Kennedy. Bis 2.15, WDR