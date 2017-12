Zwei Todesopfer bei Protesten im Iran – Staat blockiert Internet

Der Staat wirft ausländischen Agenten Tod der Demonstranten vor – Innenminister will gegen Proteste vorgehen – Das Internet wurde teilweise blockiert

Teheran – In der Teheraner Universität haben am Samstag dutzende Studenten gegen die iranische Regierung demonstriert. Sie wurden jedoch von regierungstreuen Gegendemonstranten vertrieben, die in der Überzahl waren. Das Innenministerium warnte vor neuen "illegalen Versammlungen". Die US-Regierung verurteilte die Festnahmen in Mashhad, wo die Protestkundgebungen am Donnerstag begonnen hatten. Der iranische Innenminister hat ein entschiedenes Vorgehen angekündigt. Wer "die Ordnung stört und gegen das Gesetz verstößt, muss sich dafür verantworten und wird dafür bezahlen", sagte Innenminister Abdolrahman Rahmani Fazli am Sonntag im Staatsfernsehen. Der Staat werde gegen "die Verbreitung von Gewalt, Angst und Terror" vorgehen.

Mehrere hundert regierungstreue Studenten marschierten in Teheran gegen die Demonstranten auf. Sie riefen "Tod den Aufwieglern!" und verdrängten die Demonstranten vom Haupteingang der Universität. Die reformorientierte Nachrichtenagentur ILNA zitierte einen Verantwortlichen des Wissenschaftsministeriums, demzufolge es drei Festnahmen gab, zwei Studenten aber wieder freigelassen wurden.



Bis zu 400 Demonstranten befanden sich am späten Samstagnachmittag noch im Universitätsviertel, wie die Nachrichtenagentur Mehr (MNA) meldete. Straßen in dem Gebiet wurden abgesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Zwei Todesopfer



Bei Zusammenstößen am Rande von "illegalen Protesten" in der Stadt Dorud seien zwei Menschen getötet worden, sagte der stellvertretende Gouverneur der Provinz Lorestan, Habibollah Khojastehpour, am Sonntag im Staatsfernsehen. Khojastehpour betonte, die Sicherheitskräfte hätten nicht auf die Demonstranten geschossen. "Gewaltsame Zusammenstöße brachen bei der illegalen Demonstration am Samstag in Dorud aus und unglücklicherweise wurden zwei Menschen getötet", sagte Khojastehpour. "Die Polizei und die Sicherheitskräfte gaben keine Schüsse ab." Es gebe aber Hinweise darauf, dass "Feinde der Revolution", Angehörige des "Islamischen Staats" (IS) und "ausländische Agenten" an den Zusammenstößen beteiligt waren.

Ein Fernsehsender der Revolutionsgarden berichtete unterdessen, "mit Jagd- und Militärwaffen" ausgerüstete Menschen hätten sich unter die Demonstranten gemischt und ziellos in die Menge und auf den Gouverneurssitz gefeuert.

Videos in sozialen Netzen

Am Samstag kursierten in sozialen Medien Videos, auf denen zwei junge Männer zu sehen sind, die blutüberströmt und bewegungslos auf dem Boden liegen. Eine über die Aufnahmen gelegte Stimme sagt, die beiden Iraner seien von Polizisten erschossen worden. Sicherheitskräfte hätten auf Demonstranten im westiranischen Dorud das Feuer eröffnet.

In dem Video sind auch andere Demonstranten zu sehen, die rufen: "Ich werde denjenigen töten, der meinen Bruder getötet hat." Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht überprüft werden. Der kurdische Nachrichtenseite Rudaw meldet, dass auch in der Provinz Lorestan sechs Menschen erschossen worden seien.

Internet teilweise blockiert

In der Nacht auf Sonntag haben die iranischen Behörden offenbar das Internet teilweise blockiert. In der Hauptstadt Teheran hatten Mobiltelefone keine Internetverbindung mehr. Der Nachrichtensender IRINN erklärte, er sei an der Berichterstattung über die Proteste gehindert worden. Der Kanal "Amadnews" auf dem Kurznachrichtendienst Telegram wurde am Samstagabend gesperrt, weil dort dazu aufgerufen Wurde, Polizisten mit Brandsätzen zu bewerfen, teilte Gründer Pavel Durov mit.

Festnahmen in Mashdad

Am Donnerstag waren bei einer regierungskritischen Demonstration in Mashhad mindestens 52 Menschen festgenommen worden. Die Proteste richteten sich ursprünglich gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen, später jedoch auch gegen die Regierung und Staatschef Hassan Rouhani. Dem iranischen Fernsehen zufolge kamen die meisten der in Mashhad Festgenommenen mittlerweile wieder auf freien Fuß.

Am Freitag hatten sich die Proteste auf die Hauptstadt Teheran und weitere Städte ausgeweitet. Videos im Internet zeigten hunderte Demonstranten bei einem Protestmarsch in der Pilgerstadt Qom. Dabei wurden Parolen wie "Tod dem Diktator" und "Freiheit für politische Gefangene" gerufen. Größere Demonstrationen gab es laut Online-Videos auch in Rasht, Hamadan, Kermanshah, Qazvin und weiteren Orten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Rufe nach Wiedereinführung der Monarchie

Bei einigen Kundgebungen waren Rufe nach Wiedereinführung der Monarchie zu hören, die 1979 mit dem Sturz des Schahs abgeschafft worden war. Andere Demonstranten forderten die Regierung auf, die militärische und finanzielle Unterstützung für Verbündete außerhalb der Landesgrenzen einzustellen und sich stattdessen um die eigene Bevölkerung zu kümmern.

Das staatliche Fernsehen berichtete am Samstag erstmals über die sozialen Proteste und sprach von "gerechtfertigten Forderungen der Bevölkerung". Zugleich verurteilte es die Medien und "konterrevolutionäre" Gruppen im Ausland, die versuchten, die Proteste zu instrumentalisieren.

Trump warnt Regierung

Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran hat US-Präsident Donald Trump seine Warnung an die Regierung in Teheran bekräftigt. "Unterdrückerstaaten können nicht für immer Bestand haben", erklärte Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Dazu stellte er ein Video seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung im September, in der er die iranische Regierung scharf kritisiert und als "Schurkenstaat" bezeichnet hatte. "Der Tag wird kommen, an dem das iranische Volk eine Wahl haben wird", zitierte Trump aus seiner eigenen Rede. "Die Welt schaut zu."

Kurz zuvor erklärte der US-Präsident in einem ersten Tweet, die ganze Welt verstehe, dass das iranische Volk einen Wandel wolle. Dieses sei, was die iranische Führung "am meisten fürchtet neben der großen militärischen Macht der Vereinigten Staaten".

Erinnerung an 2009

Am Wochenende waren nach Angaben des staatlichen Fernsehens in mehr als 1200 Städten und Dörfern die alljährlichen Kundgebungen zur Erinnerung an das Ende der Unruhen von 2009 angemeldet. Damals hatten Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Mahmud Ahmadinedschad zum Präsidenten den Iran monatelang in Atem gehalten hatte.

Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von Demonstrationen in Teheran sowie Maschhad. In der zweitgrößten Stadt des Landes hatten am Donnerstag Hunderte Menschen gegen hohe Preise demonstriert und dabei auch Anti-Regierungs-Slogans skandiert. 52 Menschen wurden nach Angaben der Behörden verhaftet. Am Freitag kam es dann zur bislang größten Protestwelle seit 2009, die auch Teheran und andere Städte erfasste.

Präsident Rouhani war im Juni 2013 mit dem Versprechen gewählt worden, die Aufhebung der vom Westen im Atomstreit erlassenen Finanz- und Handelssanktionen zu erreichen. 2015 gelang dies dem Präsidenten, der auch den Verfall der Währung stoppte und die Inflationsrate senkte. Doch die Wirtschaft erholt sich nur langsam, und die Arbeitslosenrate im Iran ist weiterhin hoch. (red, APA, AFP, Reuters, 30.12.2017)