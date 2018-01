Serienjahr: Was war, was wird, was kommen soll

foto: ap / richard ducree

Beste Serie:

Computer und irgendwas mit Internet im Leben von vier Menschen in den 1980ern und 90ern: Mit einer großartigen Staffel vier endete 2017 Halt and Catch Fire.



Größte Enttäuschung:

Wenn aus einer der brillantesten Serienideen der vergangenen Jahre nur mehr selbstreferenzielle, selbstverliebte Selbstzitierung wird aka Sherlock Season 4.



Darauf freue ich mich:

Endlich: Doctor Who geht in die elfte Staffel. Mit der ersten Frau Doctor. Manche Fans fanden die Entscheidung für Jodie Whittaker so meh. Dieser Fan findet's top.

Das will ich sehen:

Geheimagentin Thursday Next rettet die Literatur. In Jasper Ffordes Fantasyreihe wollen zum Beispiel Bösewichte Romanfiguren entführen. Wild! Lustig! Serienreif!

Daniela Rom