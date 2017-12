Meistermacher Aubin verlässt Capitals mit Saisonende

42-jähriger Kanadier wechselt im Sommer zu ZSC Lions nach Zürich

Wien – Meistermacher Serge Aubin verlässt mit Saisonende die Vienna Capitals. Das gab der Club der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Freitag bekannt. Der Kanadier wechselt im Sommer in die Schweizer National-Liga A in das Traineramt des Züricher Traditionsclubs ZSC Lions. Die Caps wurden im Frühjahr – ab dem Viertelfinal-Play-off unbesiegt – souverän Meister und sind aktuell überlegener Tabellenführer.

"Serge hat in den letzten Monaten bereits einige interessante und lukrative Angebote abgelehnt", erklärte Franz Kalla, General Manager der Capitals. "Die Vienna Capitals sind für ihn eine Herzenssache und immer eine Alternative gewesen. Wir haben alles unternommen, um ihn in Wien zu halten, verstehen jedoch auch, dass er ein Angebot von ZSC Lions und die damit verbundene sportliche Herausforderung nicht ablehnen kann." Der 42-jährige Coach war im Sommer 2016 zu den Wienern gekommen.

Nun sei die Angelegenheit geklärt, der Fokus könne voll auf die laufende Punktejagd gerichtet werden. Aubin selbst informierte die Mannschaft vor dem Freitag-Training über die Neuigkeit. Er denke aber noch nicht an Zürich, sondern nur an die Gegenwart. "Und diese heißt Vienna Capitals. Wir wollen unsere Spitzenposition in der Erste Bank Eishockey Liga weiter festigen und dann mit Vollgas in die Play-offs starten", erklärte Aubin. Er wolle noch Großartiges in Wien erreichen.

Bei den ZSC Lions wurde am Freitag der Schwede Hans Wallson als Coach durch Hans Kossmann ersetzt. Der Schweiz-Kanadier ist die Interimslösung bis zum Antritt Aubins. Die Züricher haben sieben ihrer jüngsten zehn Partien verloren und sind nur Tabellen-Siebente. (APA, 29.12.2017)