Niki soll unter dem Dach von Billigflieger Vueling landen

Die Verhandlungen sollen weit gediehen sein – ob noch heute eine Unterschrift unter den Kaufvertrag gesetzt wird, ist jedoch offen

Wien – Am Donnerstagabend baten Niki-Geschäftsführer Oliver Lackmann und der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther die Niki-Belegschaft in einem Brief "nur noch um ein ganz klein wenig Geduld." Der vom vorläufigen Gläubigerausschuss ausgewählte Investor strebe eine ganzheitliche Fortführung des Geschäftsbetriebs mit "mindestens einem Großteil der Arbeitsplätze" an, heißt es in dem Schreiben.

Auch die Verhandlungen mit dem – immer noch nicht offiziell benannten – verbliebenen letzten Bieter dürften rasch vorankommen. Derzeit läuft alles auf die IAG-Holding mit dem spanischen Billigflieger Vueling hinaus, der das höchste Angebot abgegeben haben soll. Ob die Unterschriften unter den Kaufvertrag noch heute gesetzt werden können, ist offen.

Pläne, wie die Sache in Zukunft gedacht sein soll, sind jedenfalls laut Insidern schon weit gediehen. Demnach soll Niki unter dem Dach von Vueling laden. Die Angestellten von Niki sollen sich neu bewerben, schreibt die "Berliner Morgenpost", die Spanier wollen den Niki-Beschäftigten neue Verträge anbieten. Nach Informationen dieser Zeitung sollen Vueling-Vertreter bereits nach Wien gereist sein.

Gutes Plätzchen

Der Hamburger Luftfahrt-Experte Cord Schellenberg findet, dass Niki bei Vueling gut aufgehoben wäre, wie er dem STANDARD sagt: "IAG ist ein zuverlässiger und potenter Investor." Ob die Lösung am Ende mit einer rot-weiß-roten Garnierung (etwa in Form von Vueling-Austria oder operated by Niki) ausgearbeitet wird, hält er für reine Symbolik. Konsumenten dürfen sich – so die Lösung zustande kommt – laut Schellenberg jedenfalls auf attraktive Angebote und Preise freuen, denn die Vueling müsse und wolle jetzt wohl einmal auch auf sich aufmerksam machen. Auch Vida-Gewerkschafter Peter Stattmann ist guter Dinge. Ob die Niki-Mitarbeiter via Betriebsübergang – die einfachste Lösung – quasi ihre alten KVs mitnehmen könnten oder nicht, werde noch verhandelt. Derzeit haben die Mitarbeiter aber seiner Einschätzung nach ohnehin gute Karten: "Rundherum wird wie wild Personal gesucht, die können es sich aussuchen."

Wien ist für Vueling kein Neuland

Der neue Niki-Eigentümer soll jedenfalls schon ab Jänner Gehälter zahlen und den laufenden Betrieb finanzieren. Die nötige Finanzkraft hätte die IAG als drittgrößte Luftfahrtgruppe Europas, die ein Interesse hat, mit der Billigtochter rasch zu wachsen, wohl. Hohe Marktanteile hat der spanische Billigflieger vor allem in seiner Heimat Spanien.

Das galt indes auch bei Niki. Als bei Niki heuer die Welt fast noch in Ordnung war, war auch der österreichische Air-Berlin-Ableger ganz massiv im Spanien-Geschäft vertreten. Seit Niki im heurigen Frühjahr für Air Berlin den gesamten Mallorca-Verkehr aus dem deutschsprachigen Raum übernommen hatte, galt die Airline als der neue "Mallorca-Shuttle". In Österreich, Deutschland und der Schweiz standen für den heurigen Winterflugplan 145 Niki-Flüge pro Woche auf dem Flugplan.

Wien ist für Vueling jedenfalls kein Neuland und wurde bereits bisher angeflogen. Mit 1. Juni 2018 nimmt Vueling die vierte Destination ab Wien auf und fliegt viermal pro Woche nach Palma. Ebenfalls im Sommer werden die Frequenzen nach Rom auf eine tägliche Verbindung und nach Barcelona auf zwei tägliche Flüge erhöht. Zudem fliegt Vueling weiterhin fünfmal pro Woche von Wien nach Paris. (APA, rebu, 29.12.2017)