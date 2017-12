Netflix-Chef Hastings verdient im neuen Jahr 29,4 Millionen Dollar

Im Vorjahr waren es 22 Millionen Dollar

Los Gatos – Reed Hastings, Mitbegründer und CEO des Streamingdiensts Netflix, gönnt sich im neuen Jahr eine Gehaltserhöhung: 29,4 Millionen Dollar wird Hastings 2018 verdienen, berichtet der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf eine amtliche Einreichung des Unternehmens. 2017 verdiente Hastings noch 22 Millionen Dollar.

Der Großteil vom Salär des CEO besteht demnach aus Netflix-Aktien: "Nur" 700.000 Dollar werden tatsächlich an Hastings ausbezahlt, 28,7 Millionen erhält er in Anteilen am Unternehmen.

Auch andere Spitzenmanager bei Netflix werden stattlich bezahlt. Inhalte-Chef Ted Sarandos erhält 12 Millionen Dollar als Gehalt und 14,2 Millionen in Aktien, also 26,2 Millionen Dollar gesamt. CFO David Wells und David Hyman, Leiter der Rechtsabteilung, kommen je auf mehr als fünf Millionen Dollar. (red, 29.12.2017)