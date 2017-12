Morgen-Update für Freitag, den 29.12.2017: Klimaziele ohne Verbote erreichen, Kälte in den USA und Kika/Leiner unter Druck

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten News für Ihren Morgen

[Inland] Umweltministerin Köstinger will Klimaziele ohne Verbote erreichen

[Panorama] Kälte in den USA: Trump macht sich über globale Erwärmung lustig

Graz bleibt Feinstaubhauptstadt

[Wirtschaft] Kika/Leiner gerät immer mehr unter Druck

Semmering wendet Einstellung des Skibetriebs ab

[International] China lockert Einreise: Sechs Tage ohne Visum nach Peking

[TV] Zweiteiler "Maria Theresia" im ORF: Geschichte mit Dekolletés

[Sport] Rogan an Thiem: "Es hat mir wehgetan, Dir zuzusehen"

[Wetter] Am Freitag klingen letzte Schneeschauer in den Nordalpen östlich von Salzburg bald ab. Im Westen und Süden setzt sich bereits am Vormittag rasch die Sonne durch, ab Mittag wird es auch in den übrigen Regionen immer freundlicher. -5 bis +5 Grad



[Zum Tag] Am 29. Dezember 1863 wurde der Süßwasserkanal vom Nil bis Sues vollendet. Die Trinkwasserversorgung für die 25.000 beim Bau des Sueskanals eingesetzten Arbeiter wurde damit sicherer und billiger.