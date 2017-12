Dutzende Tote bei Wohnungsbränden in New York und Mumbai

In der indischen Metropole sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, in New York gab es zwölf Tote

New York / Mumbai – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in New York sind am Donnerstagabend (Ortszeit) mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein einjähriges Kind. Möglicherweise gebe es noch mehr Todesopfer, da sich vier weitere Menschen in kritischen Zuständen befänden, sagte Bürgermeister Bill de Blasio bei einer Pressekonferenz. In etwa zeitgleich kam es in Mumbai in Indien zu einem Großbrand.

Mit Blick auf die Opferzahl sprach de Blasio von einer der schwersten Brandkatastrophen seit "vielen, vielen Jahren". Ein Feuerwehr-Kommandant ergänzte bei der Pressekonferenz, die Toten seien im Alter "von einem Jahr bis über 50 Jahre". Es gebe 15 Menschen mit schweren Verletzungen.

Brandursache zunächst unklar

Das Feuer war einem Bericht der "New York Daily News" zufolge am Abend gegen 19.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MEZ) im zweiten Stockwerk eines fünfstöckigen Gebäudes nahe des Zoos im Stadtteil Bronx ausgebrochen und hatte sich schnell nach oben ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar.

Medienberichten zufolge wurden zwei der Toten in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden, wo sie offenbar vor dem Brand Schutz gesucht hatten. Die Feuerwehr konnte zwölf Menschen vor den Flammen retten. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte an.

170 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr waren bei dem Einsatz rund 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuerwehrleute kämpften bei Temperaturen um minus zehn Grad Celsius gegen die Flammen.

Eines der tödlichsten Feuer in der Bronx hatte es 2007 gegeben: Bei dem Brand kamen neun Kinder und ein Erwachsener ums Leben. Ein defekter Heizlüfter hatte das Feuer verursacht.

Mindestens 15 Tote bei einem Brand in Mumbai

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude in der indischen Stadt Mumbai sind am Freitag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen wurden nach Angaben von Polizeichef S. Jaykumar verletzt. Das Feuer war gegen Mittag (Ortszeit) im Gebäudekomplex Kamala Mills im Stadtzentrum ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Kamala Mills ist ein saniertes Gewerbeobjekt und beherbergt mehrere elegante Restaurants, Kaufhäuser, Geschäfte und Hotels. Medienberichten zufolge brach das Feuer im obersten Stock aus, nach rund einer halben Stunde habe das gesamte Gebäude in Flammen gestanden. Fernsehbilder zeigten zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungskräften am Unglücksort. Die meisten Opfer seien Frauen gewesen, die bei einer Geburtstagsparty im Dachrestaurant gewesen seien.

Auch die 28-jährige Gastgeberin zähle zu den Opfern, berichtete die "Times of India". Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Einige Feuerlöschzüge und Krankenwagen seien zu dem Unglücksort gefahren, um Hilfe zu leisten. (APA, 29.12.2017)