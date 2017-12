Thiem in Abu Dhabi gegen Angstgegner Anderson

Niederösterreicher auf Tour mit 0:6-Bilanz gegen Südafrikaner

Abu Dhabi – Der Weltranglistenfünfte Dominic Thiem startet am Freitag (14.00 Uhr MEZ) gegen Kevin Anderson in die neue Saison. Der Südafrikaner besiegte am Donnerstag zum Auftakt der "Mubadala World Tennis Championship" den Spanier Pablo Carreno Busta 6:3,7:6(2) und trifft nun im Semifinale auf den Niederösterreicher. Thiem hat bei diesem Einladungsturnier wie der Serbe Novak Djokovic ein Erstrunden-Freilos.

Anderson ist ein absoluter Angstgegner Thiems, hat er doch alle bisherigen sechs Duelle auf der Tour gewonnen. Der Vergleich in den Emiraten wird nicht zu dieser Statistik zählen, die ATP-Saison beginnt erst am Silvestertag bzw. für Thiem ab Montag in Doha. Bei den jüngsten beiden Vergleichen über die volle Distanz musste sich die rot-weiß-rote Hoffnung freilich erst im Tiebreak des Entscheidungssatzes knapp geschlagen geben. Im vorletzten Match der beiden musste Thiem aufgeben. (APA, 28.12.2017)