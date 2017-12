Türkis-blaue Asylpolitik: Pro und Kontra

Kontra: Kritik am Ende der Revisionsmöglichkeit in Asylsachen kommt von jenem Gericht, das derzeit mit diesen Beschwerden konfrontiert ist. Dadurch werde es zu einem "Rückschritt in einem menschenrechtlich besonders sensiblen Bereich" kommen, warnen die Richter des Verwaltungsgerichtshofs in einer Aussendung. Tatsächlich hat Österreich die unionsrechtlichen Mindestanforderungen in diesem Bereich bisher übererfüllt, aus eigener Entscheidung: ein Umstand, den Manfred Nowak, Menschenrechtsexperte der Uni Wien, lobend herausstreicht. Natürlich sei es "theoretisch möglich", derlei außerordentliche Revisionen künftig zu verbieten, sagt Nowak: "Nur: Es bringt nichts." Asylwerber würden sich stattdessen dann eben an ein weiteres Höchstgericht wenden: an den Verfassungsgerichtshof. Dort prognostizierte auch der scheidende Präsident Gerhart Holzinger im STANDARD-Interview einen Anstieg der Fälle. Es wäre nicht zum ersten Mal: Vor der Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform wurde der Verfassungsgerichtshof mit Asylfällen geradezu überflutet. Bedenken gibt es indes auch gegen die eingangs erwähnte Verkürzung von Beschwerdefristen in Asylverfahren. Damit – so Helmut Langthaler vom NGO-Zusammenschluss Agenda Asyl – planten ÖVP und FPÖ offenbar eine Regelung ähnlich jener, die schon zweimal vor dem Verfassungsgerichtshof landete – und zweimal außer Kraft gesetzt wurde.