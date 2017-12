Wenn die Oma das Internet löscht

In der Weihnachtszeit werden heimgekehrte Kinder oft zu vermeintlichen Technikexperten, um kaputte Drucker und verschwundene Dateien zu retten

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr soll ja sehr besinnlich sein. Der Christbaum steht noch, die Reste der Festessen werden nach und nach aus dem Kühlschrank geleert, oft sind Kinder und Enkelkinder zu Besuch. Wären da nicht die vielen kleinen und großen elektronischen Geräte mit ihren tausend Funktionen, Knöpfen und Steckern. Die neu geschenkten Tablets und die alten Riesenfernseher, die Mixgeräte, die Hightech-Staubsauger und Facebook-Profile.

Gerade in der letzten Dezemberwoche werden heimgekehrte Kinder oft zu vermeintlichen Genies ernannt und beauftragt, die technischen Schwierigkeiten der (meist älteren) Familienmitglieder zu lösen. In der IT-Branche sieht man die familiären Hilfestellungen als Entlastung. "Für solche Kleinigkeiten würde so viel Zeit draufgehen, die könnte ich unmöglich verrechnen", erzählt ein Berater aus Graz. Auch bei einem Wiener Unternehmen berichtet man von ähnlichen Erfahrungen: "Bei größeren Problemen kommen Kunden ja weiter zu uns."

Von Helden und Schwiegermüttern

Im STANDARD-Forum haben User von ihren Erfahrungen erzählt. Während zahlreiche Nutzer die Feiertage offenbar mit dem Installieren von Druckertreibern verbrachten, waren andere tatsächliche Helden: Gleich zwei User haben die Löschung des Internets rückgängig gemacht. Ein nächster überzeugte die Schwiegermutter, dass sie keinen neuen PC kaufen müsste, nur weil am Desktop kein Platz für neue Dateien übrig sei. Ein anderer User verbrachte die Feiertage wiederum damit, diverse freizügige Programme aus der Senderliste der Schwiegermutter zu löschen. Aber auch STANDARD-Redakteure werden nebenberuflich zu Technikberatern.