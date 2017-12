Die Filmstarts der Woche

weltkino filmverleih

Loving Vincent (GB/PL 2017, 95 min)

Regie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Mit: Douglas Booth, Jerome Flynn, Helen McCrory, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan

Es ist ein kühnes, fast aberwitzig anmutendes Projekt, dass die Filmemacher Dorota Kobiela und Hugh Welchman in sechs Jahren auf die Beine gestellt haben. "Loving Vincent" ist der erste in Öl gemalte Animationsfilm der Welt. 125 Maler griffen zur Palette und ließen mit 65.000 Gemälden rund 130 berühmte Bilder Vincent van Goghs lebendig werden. Zuvor war der ganze Film als Vorlage zudem mit echten Schauspielern gedreht worden. Durch diese einzigartige, flimmernde und intensiv leuchtende Bilderwelt streift Armand Roulin (Douglas Booth), der in Auvers-sur-Oise den Tod Vincent van Goghs untersucht. Der niederländische Künstler hatte sich dort 1890 in einem Weizenfeld in den Bauch geschossen und war zwei Tage später gestorben. Bei der Befragung der Einwohner, die Vincent gekannt haben, beschleichen Roulin Zweifel, ob es wirklich Selbstmord war. >>> Zum STANDARD-Interview mit Regisseur Hugh Welchman