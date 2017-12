Fluglinie Niki soll an British-Airways-Mutter IAG gehen

Niki Lauda ist aus dem Rennen – er hatte etwas mehr als 18 Millionen geboten. Jetzt hält er eine Zerschlagung für unausweichlich

Wien – Bei der Suche nach einer Lösung für die insolvente österreichische Air-Berlin-Tochter Niki läuft alles auf einen Verkauf an die British-Airways-Mutter IAG hinaus. Die Holding ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur der Bieter, mit dem exklusiv über einen endgültigen Kaufvertrag verhandelt wird.

Niki Lauda ist indes beim Verkauf aus dem Rennen, wie er gegenüber dem STANDARD einen Bericht der "Presse" bestätigt. Vor gut einer Stunde habe er vom Insolvenzverwalter einen dürren Vierzeiler als Mitteilung bekommen mit dem entsprechenden Hinweis und der Ergänzung, wenn sich noch etwas ändere, werde man sich melden. "Der Plan der Lufthansa, dass Niki zerschlagen wird, ist damit wohl aufgegangen", erneuert Lauda seine Kritik an der AUA-Mutter.

Pessimistische Einschätzung

Er habe allein ein Angebot für Niki unterbreitet, so der Niki-Gründer und Flugunternehmer. Thomas Cook habe für den Rest geboten. Wie viel Lauda geboten hat? "Mehr als die Lufthansa für die (Air-Berlin-Tochter) LG Walter gezahlt hat." Die Summe für den Kauf der Regionalfluglinie lag bei 18 Millionen Euro. Das Angebot der Lufthansa für Niki – als sie noch im Rennen war – soll bei 180 Millionen Euro gelegen sein.

Für einen Fortbestand der Niki hegt Lauda keine großen Hoffnungen, wie er sagt. Ein Konkurs sei wohl kaum mehr abwendbar, weil die Fluglizenz (AOC) nur bis 3. Jänner verlängert worden sei. Würde aber eine ausländische Airline zum Zug kommen, würden die Slots und Landerechte verfallen. Tatsächlich muss eine ausländische Fluggesellschaft eine österreichische Lizenz neu beantragen. Ohnehin würde ein spanischer Billigflieger wie Vueling wohl kaum sein Headquarter in Wien aufschlagen, sagt er. Er hingegen hätte "Niki und die Jobs in Österreich erhalten."

Verhandlungen mit einem Bieter

Zur britischen IAG-Holding gehören British Airways, Iberia und auch Vueling, ein flottenmäßig verhältnismäßig kleiner Player am europäischen Billigfliegermarkt, hinter Norwegian, der zweitgereihten britischen Easyjet und dem Platzhirschen Ryanair. Die Flotte des Low-Cost-Carriers besteht aus rund 110 Maschinen er A320-Familie. Ob es heute noch zu einem Abschluss kommt, ist offen.

Nur so viel bestätigt ein Sprecher des Niki-Insolvenzverwalters Lukas Flöther am Donnerstag: Die Verkaufsverhandlungen würden vorerst exklusiv mit einem Bieter fortgesetzt. Einen konkreten Namen nannte er nicht. Der vorläufige Gläubigerausschuss habe Flöther beauftragt, den Kaufvertrag in den nächsten Tagen "endzuverhandeln".

Bereits am Mittwoch hatte es geheißen, dass "in Kürze" mit einem Ergebnis zu rechnen sei. Nach wie vor gilt, dass bis Ende Dezember Zeit ist. Flöther hatte angekündigt, dass er bis 29. 12. einen unterschriftsreifen Kaufvertrag zustande bringen wolle. (rebu, 28.12.2017)