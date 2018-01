Zehn Zankäpfel: Die meistdiskutierten Wissenschaftsartikel des Jahres

foto: standard/corn

Platz 10: Historiker Ther: "Die Gesellschaft wird weiter auseinanderdriften"

Das Interview mit Philipp Ther, Vorstand des Instituts für Osteuropäische Geschichte und Autor preisgekrönter Bücher über den Wandel in Europa enthielt gleich einen ganzen Stapel an Themen und Aussagen, über die sich gut – und, wie sich zeigte, auch heftig – diskutieren lässt: Wohin führt die neue restriktive Flüchtlingspolitik? Was kann Europa aus vergangenen Fehlern lernen? Und was können wir wirklich tun, um der Gesellschaft und den ankommenden Flüchtlingen zu helfen?



