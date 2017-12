Historischer Kalender – 29. Dezember

1837 – Auf dem Niagara-Fluss entert die regierungstreue kanadische Miliz den Rebellen-Dampfer "Caroline".

1867 – Die New Yorker Gold and Stock Telegraph Co. installiert bei einem Kunden erstmals ein Lochstreifengerät.

1937 – Der irische Freistaat proklamiert unter dem Namen Eire seine volle Souveränität.

1952 – Die Sonotone Corp. in Elmsford/New York bringt das erste Transistor-Hörgerät auf den Markt.

1952 – Im Londoner Charing Cross Hospital wird einer Frau der größte Gallenstein mit einem Gewicht von 6.294 Gramm entfernt, von dem die medizinische Literatur bis dahin berichtet.

1987 – Der sowjetische Kosmonaut Juri Romanenko kehrt nach 326 Tagen im Weltraum, dem bis dahin längsten Aufenthalt eines Menschen im All, zur Erde zurück.

2007 – Der Anführer des islamistischen Terrornetzwerks Al-Kaida, Osama bin Laden, droht in einer Botschaft Anschläge in Israel an.

Geburtstage:

Charles Goodyear, US-Erfinder (1800-1860)

Marcel Frydmann (Ritter von) Prawy, öst. Musikpublizist (1911-2003)

Cornelio Sommaruga, Ex-IKRK-Präsident (1932- )

Cordula Trantow, dt. Schauspielerin (1942- )

Ted Danson, US-Schauspieler (1947- )

Joe Lovano, US-Jazzmusiker (1952- )

Jude Law, britischer Schauspieler (1972- )

Norbert Siedler, öst. Autorennfahrer (1982- )

Todestage:

Paul Whiteman, US-Bandleader (1890-1967)

Hans Rosbaud, öst. Dirigent (1895-1962)

Fletcher Henderson, US-Jazzmusiker (1898-1952)

Fritz Klenner, öst. Gewerkschaftspionier (1906-1997)

Günter Wöhe, deutscher Ökonom (1924-2007)

