Mitglieder der alten Garde als Vizepräsidenten in Simbabwe vereidigt

Chiwenga und Mohadi gehören ebenso wie neuer Präsident Mnangagwa der Regierungspartei Zanu-PF an

Harare – In Simbabwe sind der Anführer des Putsches und ein ehemaliger Verteidigungsminister als Vizepräsidenten vereidigt worden. Der ehemalige Militärchef General Constantino Chiwenga und der ehemalige Minister für Verteidigung, Sicherheit und Kriegsveteranen, Kembo Mohadi, legten am Donnerstag in Harare ihren Amtseid ab.

Die beiden gehören wie der neue Staatschef Emmerson Mnangagwa der Regierungspartei Zanu-PF an. Chiwenga stand an der Spitze des gewaltlosen Militärputsches, mit dem Langzeitpräsident Robert Mugabe (93) im November aus dem Amt gedrängt wurde.

Der 75-jährige Mnangagwa, der viele Jahre lang Mugabes rechte Hand gewesen war, hatte Anfang Dezember seine neue Regierung vorgestellt. Die Opposition kritisierte sein Kabinett, weil er Vertreter der alten Garde und Generäle mit Posten bedachte. Für 2018 versprach Mnangagwa freie und faire Wahlen. (APA, 28.12.2107)