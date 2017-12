1,1 Millionen sahen "Maria Theresia" im ORF

36 Prozent Marktanteil für den ersten Teil des Historienfilms von Robert Dornhelm – Teil zwei folgt am Donnerstag

Wien – Die Kaiserin zieht noch: 1,1 Millionen Zuschauer schalteten am Mittwochabend um 20.15 Uhr beim Auftakt des Zweiteilers "Maria Theresia" auf ORF 2 ein. Der Historienfilm von Regisseur Robert Dornhelm erreichte damit einen Marktanteil von 36 Prozent. Der Film liegt damit nur knapp hinter der Quote des ORF-Feiertagsfilms im Vorjahr: "Das Sacher" erreichte mit 1,2 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 40 Prozent. Teil zwei kam auf 1,05 Millionen.

Am Donnerstag um 20.15 zeigt der ORF den zweiten Teil von "Maria Theresia" – in dem es laut Regisseur Dornhelm weniger locker zugehen wird: "Es fängt ziemlich hart an, und man sieht, was es bedeutet, Kriege zu führen", sagte der Filmemacher im STANDARD-Interview. (red, 28.12.2017)