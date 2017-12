16-jähriger Deutscher in Tirol durch Stromschlag an Bahnhof getötet

War auf Waggon geklettert, um Freundin mit Schneebällen zu bewerfen

St. Johann in Tirol – Ein tragischer Unfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Bahnhof in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ereignet: Ein 16-jähriger Deutscher kletterte auf einen abgestellten Güterwaggon und bewarf von dort aus seine auf dem Bahnsteig auf einer Bank sitzende Freundin mit Schneebällen. Dabei kam er der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe und erlitt einen Stromschlag.

Für den Jugendlichen aus München kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Lauter Knall

Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 1.30 Uhr hatte sich auch eine weitere Frau in der Bahnhofshalle befunden, sagte ein Polizeisprecher. Sie hörte einen lauten Knall, eilte zum Unfallort und setzte anschließend zusammen mit der Freundin die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige befand sich zusammen mit seiner Mutter auf Urlaub in Tirol. (APA, 28.12.2017)