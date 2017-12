China lockert Einreise: Sechs Tage ohne Visum nach Peking

China lockert die Einreisebestimmungen für europäische Reisende, um den Tourismus anzukurbeln

Peking – Wer einen Kurztrip nach Peking plant, kann dies nun auch ohne Visum tun. Im Zuge der Erweiterung des "Visa-Waiver"-Programms können sich Personen aus 53 Nationen bis zu sechs Tage visumfrei in Peking und angrenzenden Städten wie Hebei und Tianjin aufhalten. Unter den 53 Ländern befinden sich etwa alle Staaten der Europäischen Union, die USA, Kanada, Neuseeland und Südkorea.

Bereits vor zwei Jahren hat die chinesische Regierung begonnen, ihre strengen Visumbestimmungen zu lockern. Personen, die sich in China auf der Durchreise befanden, konnten am Flughafen Schanghai etwa bereits ein sechstägiges Transitvisum beantragen und somit auch das benachbarte Jiangsu und Zhejiang besuchen. Zuvor galt so ein Durchreisevisum nur für 72 Stunden.

Mehr Touristen gewünscht

Dass nun auch Peking nachzieht, deutet darauf hin, dass China mehr Touristen anlocken will. Die Chinesische Mauer oder die Verbotene Stadt gelten als beliebte Sehenswürdigkeiten in Peking und Umgebung. Während immer mehr Chinesen das Reisen in Europa für sich entdecken, wächst der internationale Tourismus in China nur mäßig. Rund 60 Millionen Chinesen bereisten in der ersten Hälfte von 2017 die Welt. Nur rund 14 Millionen ausländische Touristen besuchten hingegen China, so die "South China Morning Post".

Nach Angaben des österreichischen Außenministeriums ist eine visumfreie Einreise mit einem anschließenden Aufenthalt von höchstens 72 Stunden außerdem über die Flughäfen Guangzhou und Chengdu möglich. (red, 28.12.2017)