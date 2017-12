Die beliebtesten Serien der Bittorrent-Piraten

An der Spitze des 2017er-Rankings gibt es wenig Überraschungen, dahinter aber einige Neuzugänge im Ranking

Gemeinhin wird die Popularität von TV-Serien an konventionellen Zuseherzahlen gemessen. Es gibt aber auch eine andere Herangehensweise an das Thema, und diese stellt einen Blickwinkel an, den die Film- und TV-Industrie sonst lieber ausblendet.

Download-Zahlen

Bei Torrentfreak hat man sich angesehen, welche Serien im Verlauf des Jahres 2017 besonders oft heruntergeladen wurden. Und zumindest der Sieger stellt dabei keine sonderliche Überraschung dar: Zum mittlerweile sechsten Mal in Folge dominiert "Game of Thrones" das anhand der Downloads über das Peer-to-Peer-Netzwerk Bittorrent ermittelte Ranking.

Vorlieben

Auch direkt dahinter folgen bekannte Größen aus den letzten Jahren – die auch einiges über die Vorlieben der Bittorrent-User aussagen. Die Zombie-Serie "The Walking Dead" liegt also auf Platz 2, dahinter positionieren sich dann die Superhelden-Show "The Flash" und "The Big Bang Theory"

Ranking

Der erste Neuzugang im Ranking ist die animierte Sitcom "Rick and Morty" auf Platz 6, dem "Prison Break" und "Sherlock" folgen. Auch "Vikings", "Suits" und "Arrow" haben es noch in die Top 10 geschafft. (red, 28.12.2017)