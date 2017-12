Mindestens 40 Tote bei Selbstmordanschlag in Afghanistan

Kulturzentrum Ziel des Angriffs, 40 Tote und 30 Verletzte bestätigt

Kabul – Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des Innenministeriums.

Demnach sprengte sich zuerst ein Selbstmordattentäter in dem Gebäude in die Luft. Als Menschen zu Hilfe eilten, explodierten vor dem Haus weitere zwei Sprengsätze. Es gab mindestens 30 Verletzte.

In dem Kulturzentrum wurde zum Tatzeitpunkt eine Feier zum 38. Jahrestag des sowjetischen Einmarschs nach Afghanistan abgehalten. Es befindet sich in der Nähe der Nachrichtenagentur Afghan Voice Agency.

In ersten Berichten wurde vermutet, dass die Agentur Ziel des Anschlags gewesen sein könnte. Der Anschlag geschah in einem schiitischen Viertel der Stadt. Dort hat die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in den vergangenen Monaten wiederholt schwere Attentate verübt. (APA, 28.12.2017)