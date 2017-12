Wir spielen "PUBG" auf Xbox One X: Das größte Spiel auf der stärksten Konsole

Wir zeigen euch, was die Konsolenversion des Shooter-Phänomens kann – mit Gewinnspiel

Nach dem sensationellen Run der PC-Version ist der Battle-Royale-Shooter "PlayerUnknown's Battlegrounds" rechtzeitig vor Weihnachten auch für Xbox One erschienen. Nach unserem Erstlauf vergangenen Sommer nehmen wir den Konsolenstart zum Anlass, um uns erneut in die Überlebensschlacht gegen 99 andere Spieler zu werfen. Wir zeigen euch auf der Xbox One X, wie gut und schlecht "PUBG" aktuell auf Konsole läuft, wie die Steuerung umgesetzt wurde und sagen euch, ob es sich lohnt, schon jetzt in die Game-Preview-Phase einzusteigen oder man besser auf die fertige Ausgabe warten sollte. Angefixt von dem nervenkitzelnden Campingsimulator lautet unser Vorsatz für 2018 jedenfalls ganz klar jetzt schon: Weniger Zögern, mehr Chicken Dinner!

Gewinnspiel

Und weil es unsere letzte Folge des Jahres ist, haben wir noch ein göttliches Gewinnspiel parat: Wir verlosen eine "Assassin's Creed: Gods Edition"! Um mitzumachen müsst ihr nur das Video liken und Abonnent unseres Youtube-Kanals sein. Viel Glück und alles Gute für 2018!

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 8.1.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (Zsolt Wilhelm, 28.12.2017)

"Playerunknown's Battlegrounds" ist ab 16 Jahren als Game-Preview-Version für Xbox One erschienen. UVP: 29,99 Euro. Die PC-Fassung ist seit Anfang des Jahres erhältlich.

