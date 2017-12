Weltrekord: 26. Verein für Stürmer Abreu

"El Loco" stand 2010 mit Uruguay im WM-Halbfinale

Santiago de Chile – Der 41-jährige Stürmer Sebastian Abreu hat einen ganz speziellen Rekord aufgestellt. Der ehemalige Fußball-Teamspieler Uruguays wechselte am Mittwoch zum chilenischen Erstligisten Audax Italiano. Es ist der 26. Verein in der Karriere des Angreifers, der einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnete. Für so viele verschiedene Klubs hatte zuvor kein anderer Profi gespielt.

Abreu hatte in seiner Karriere bereits in Uruguay, Argentinien, Spanien (Deportivo La Coruna, Real Sociedad), Griechenland, Israel, Brasilien, Mexiko, Paraguay, Ecuador und El Salvador Erfahrungen gesammelt. Mit Uruguay nahm der Mann mit dem Spitznamen "El Loco" (der Verrückte) an der WM 2002 und 2010 teil. In Südafrika erreichten die Südamerikaner das Halbfinale, auch dank eines lässig verwandelten Elfmeters von Abreu im Viertelfinal-Duell mit Ghana. (APA – 27.12. 2017)