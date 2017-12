Österreichs Eishockey-Frauen testen Kanada

Match gegen Rekord-Weltmeister in Dorbirn – auch Ungarn Vorbereitungs-Gegner

Dornbirn/St. Pölten – Für Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam geht 2017 mit einem Highlight zu Ende. Die ÖEHV-Auswahl matcht sich am Samstag (16.00) in Dornbirn mit Rekord-Weltmeister Kanada. "Gegen eine Top-Mannschaft wie Kanada müssen wir unser bestes Eishockey spielen, wenn wir ein gutes Resultat erzielen wollen – gegen so einen Gegner wird jeder kleine Fehler bestraft", sagte ÖEHV-Teamchef Risto Kurkinen.

Zuvor testet seine in der Weltrangliste auf Rang zehn liegende Truppe noch am Donnerstag (19.15) in St. Pölten gegen Ungarn. (APA – 27.12. 2017)