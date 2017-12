2018 in der Innenpolitik: Vier Landtagswahlen und ein Wiener Bürgermeister

Niederösterreich, Tirol, Kärnten, Salzburg und Innsbruck wählen im Jahr 2018. Und in Wien sucht die SPÖ einen neuen Bürgermeister – ohne Wahl

Vier Landtagswahlen stehen an, dreimal geht es für ÖVP-Landeshauptleute darum, ihre Vormachtstellung zu verteidigen, in Kärnten muss sich dagegen SPÖ-Landeschef Peter Kaiser gegen die wiederaufkommende FPÖ bewähren. Innsbruck wählt eine Bürgermeisterin – oder einen Bürgermeister -, in Wien wird dagegen abseits von Wahlen parteiintern ein neuer Bürgermeister gesucht.