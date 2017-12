2018 in der Kultur: Man Ray in Wien und eine Jägerstätter-Verfilmung

Das Stück "jedermann (stirbt)" von Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz wird am 23. 2. im Burgtheater uraufgeführt.

Der US-Regisseur Terrence Malick hat mit "Radegund" das Leben des österreichischen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter – mit August Diehl in der Hauptrolle – verfilmt.

Bereits am 10. Jänner erscheint der Roman "Unter der Drachenwand" von Arno Geiger.

Hätte 2018 seinen 100. Geburtstag gefeiert: Komponist Leonard Bernstein.