Wildschwein brach in Hessen in Garten ein und badete im Swimmingpool

Frau wandte sich wegen des ungebetenen Badegastes hilfesuchend an Polizei

Darmstadt – Ungebetener Gast im Swimmingpool: Eine Frau aus dem hessischen Otzberg hat sich am Mittwoch hilfesuchend an die Polizei gewandt, weil ein Wildschwein in ihren Garten eingebrochen und im Schwimmbad gelandet war. Die Beamten alarmierten daraufhin sofort den Jagdpächter, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Noch bevor dieser am "Tatort" eintraf, war das Wildschwein jedoch wieder verschwunden.

Das Tier habe den Pool "nach etlichen Runden" wieder verlassen und über mehrere benachbarte Gärten das Weite gesucht, berichteten die Ordnungshüter. Die Fahndung nach dem ungewollten Badegast blieb zunächst ohne Erfolg. Das Wildschwein richtete an dem Schwimmbad beträchtlichen Schaden an. (APA ,27.12.2017)