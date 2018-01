Erstes Date: Ihre besten Geschichten?

Manche sind romantisch, manche unfreiwillig komisch und andere gehen komplett schief – erste Verabredungen können so oder so ausgehen. An welche denken Sie heute noch zurück?

Davor ist einem furchtbar schlecht, die Nerven spielen verrückt, die Hände sind zittrig. Und egal wie es ausgegangen ist, man vergisst es nie wieder: das erste Date des Lebens. Und auch später noch, beim ersten Date mit einer neuen Bekanntschaft, sind viele nicht viel abgeklärter als beim allerersten. Manche Dinge bleiben einfach immer gleich aufregend.

Ebenso wie der Ausgang der Verabredung sind auch die Verabredungen selbst so unterschiedlich und vielfältig wie die beteiligten Personen. So manches Paar brachte in jungen Jahren gemeinsames Eislaufen zusammen:

Anderen hilft klassische Musik auf die Sprünge:

Und wie eigentlich alles im Leben können natürlich auch erste Verabredungen gewaltig nach hinten losgehen. Wie eine Buzzfeed-Userin erzählt:

"Ich hatte die tolle Idee, Zip-Lining als Aktivität für die Verabredung vorzuschlagen – obwohl ich das noch nie gemacht hatte. Ich hätte aufgeben sollen, als ich bereits am Übungsparcours in einen Baum geknallt bin. Doch ich machte weiter, bekam eine kleine Panikattacke, und die Mitarbeiter mussten kommen und mich von der Plattform abseilen. Die ganze Zeit starrte mein Date mich entgeistert an."



Ihr erstes Date?

Wie lief das erste Date Ihres Lebens ab? Und wenn Sie zurückblicken auf die vielleicht längere Reihe an ersten Dates, die Sie bisher absolviert haben – welche Geschichten sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Teilen Sie Ihre schönsten, skurrilsten und rührendsten Geschichten im Forum! (aan, 4.1.2018)