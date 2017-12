Schach-Weltmeisterin verweigert Antreten bei WM in Saudi-Arabien

Die Ukrainerin Anna Musytschuk protestiert mit ihrem Fernbleiben gegen die Benachteiligung von Frauen in dem Golfstaat

Riad/Wien – 2016 hatte Anna Musytschuk in Doha ordentlich abgeräumt und sich mit Erfolgen im Schnell- und Blitzschach zur Doppelweltmeisterin gekrönt. Bei der diesjährigen WM in Saudi-Arabien werden ihre Künste nicht zu bestaunen sein, die Ukrainerin verzichtet wir ihre ebenfalls im Profi-Schachsport engagierte Schwester Marija auf eine Teilnahme und damit die Titelverteidigung, weil sie die Ungleichbehandlung der Frauen in Saudi-Arabien anprangert, wo sie als Frau nicht einmal ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen dürfe. "Ich bin bereit, für meine Prinzipien einzustehen", sagt die 27-Jährige.

In wenigen Tagen werde sie zwei WM-Titel verlieren, einen nach dem anderen. Nur weil sie beschlossen habe, nicht nach Saudi-Arabien zu reisen, schreibt Musytschuk auf Facebook. "Ich habe beschlossen, nicht nach irgendjemandes Regeln zu spielen, nicht ein Überkleid zu tragen, nicht begleitet zu werden, wenn ich hinausgehe, und mich alles in allem nicht als Lebewesen zweiter Klasse zu fühlen", so Musytschuk.

In Saudi-Arabien soll unter der treibenden Kraft des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman alles anders werden, mit Sport und Unterhaltung will man eine Imagekorrektur vornehmen. Vor zwei Jahren noch hatte Großmufti Abdulaziz Al Sheikh das Schachspiel für unerwünscht erklärt. Es sei Zeitverschwendung und fördere die Rivalität. Nun aber wird das Königreich gleich dreimal hintereinander WM-Gastgeber sein. Insgesamt zwei Millionen Dollar (1,7 Millionen Euro) Preisgeld locken die Größen des Sports und so auch Weltmeister Magnus Carlsen nach Riad. Für teilnehmende Frauen wurden immerhin die strengen Bekleidungsvorschriften weitgehend aufgehoben.

Musytschuk hatte ihren Entschluss, auf ein Antreten zu verzichten, schon im November gefasst. Noch vor einem Jahr sei sie nach dem Gewinn der beiden Titel der glücklichste Mensch in der Schachwelt gewesen, nun aber gehe es ihr wirklich schlecht. Sie sei bereit, für ihre Prinzipien einzustehen und auf den Event zu verzichten, auch wenn sie in fünf Tagen mehr verdient hätte als bei einem Dutzend anderer Turniere. "All das ist ärgerlich, aber wirklich bedenklich ist, dass es nahezu niemanden kümmert." Für jene wenigen, die interessiert seien, kündigt sie an: "We'll be back!" (Thomas Hirner, 27.12.2017)